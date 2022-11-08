مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يعلن انفصاله عنها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 11:56 صباحاً - كشف ميمي فؤاد مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب انفصاله عنها في إدارة أعمالها بسبب الظروف الحالية التي تمر بها، مؤكدا أنها إذا احتاجته في أي وقت سوف تجده .

أكد ميمي فؤاد في تصريحات له لموقع “القاهرة 24” إن قرار انفصاله عن إدارة أعمال شيرين جاء لرفع الحرج عنها، خاصة مع ما تمر به حاليا وصعوبة التواصل معها .

فقال: “أنا أصغر من إني أقول إني سبت شيرين، هي نجمة كبيرة وأختي ولو محتاجة مني أي حاجة على المستوى الشخصي مش هتأخر، لكن على مستوى الشغل مش مع بعض” .

تابع: “مفيش ظروف مناسبة حاليا للشغل معها والتواصل صعب وقليل مع شيرين .. وربنا يكتبلها كل الخير، مفيش ظروف مناسبة للتعاون حاليا” .

فيما نفى ميمي فؤاد الأنباء التي زعمت أن تركه العمل مع شيرين عبد الوهاب يرجع إلى تدخلات طليقها الفنان حسام حبيب .

وكان قد أعلن محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ أيام المستشار ياسر قنطوش خروج موكلته من المستشفى التي كانت تتلقى العلاج به بعد تحسن حالتها الصحية .