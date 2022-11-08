شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد: خسيت 16 كيلو أثناء تصوير فيلم "تحت تهديد السلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم حسن الرداد عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى يعرض حاليًا في السينمات، قائلاً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الحمد لله مبسوط بالفيلم والإشادات الإيجابية عليه، ويعتبر حالة خاصة بالنسبة لى في مشوارى الفني وبذلت مجهود كبير من خلاله.

وأضاف خسيت حوالى 16 كيلو من أجل الشخصية التي قدمتها من خلال الفيلم التي استغرقت في تصويره عامين على فترات متقطعة نظرًا لعدد من الظروف التي مريت بها من وفاة والدتي ووفاة والد زوجتى الفنان الكبير سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وحرص مؤخرًا عدد من نجوم الفن على تهنئة أبطال فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة النجم حسن الرداد، خلال العرض الخاص المقام بإحدى سينمات 6 أكتوبر، منهم: دنيا سمير غانم وايمى ورانيا يوسف ودينا فؤاد وهشام ماجد وعمرو محمود ياسين وعمرو عبد العزيز والشاعر تامر حسين وخالد تاج الدين ووليد سعد.

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتدور قصة فيلم "تحت تهديد السلاح" في إطار الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد، حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

يشار إلى أن نجوم فيلم "تحت تهديد السلاح" احتفلوا بعرضه من قبل في دبى بالامارات، وحضر من الأبطال كل من: حسن الرداد والمنتج أحمد السبكى، وحضر من الضيوف كل من: النجمة إيمي سمير غانم والسيناريست تامرحبيب والمخرج محمد سامى والفنانة ميساء مغربي والإعلامية مهيرة عبد العزيز والإعلامية رشا الخطيب.