شكرا لقرائتكم خبر عن 40 عامًا على عرض فيلم "غريب في بيتى" لـ سعاد حسنى ونور الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الثلاثاء، 40 عامًا على عرض فيلم " غريب في بيتى"، وطرح الفيلم في 8 فبراير 1982 والفيلم ما زال محفور في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدة الفيلم مرات عديدة وإعادته على مر السنوات.

وفيلم "غريب فى بيتى" 1982 تأليف وحيد حامد، إخراج سمير سيف، ومن بطولة سعاد حسنى، نور الشريف، حسن مصطفى، هياتم، وحيد سيف، نبيلة السيد، جورج سيدهم.

ويدور الفيلم في إطار كوميدى، عن لاعب كرة القدم "شحاتة أبو كف" نو الشريف الذى يحترف الكرة فى نادى الزمالك وهو شخص بسيط من سكان الصعيد، يؤجر شقة، لكن صاحبها يقوم بعملية نصب ببيع الشقة له ولـ"عفاف" سعاد حسنى، ويضطر الطرفان للعيش فى بيت واحد، وتبدأ المفارقات الكوميدية فيما بينهما

ويضطر الاثنان للسكن معا فى نفس الشقة، باعتبار بقاء الوضع كما هو عليه، وتتكرر انتصارات نادى الزمالك بفضل شحاتة، مما يثير غيرة زملائه فيقومون بمحاولات عدة لإيذائه وبالفعل ينجحون وتتوالى الأحداث خلال الفيلم.



