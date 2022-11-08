شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تنتهى من تصوير آخر مشاهد مسلسلها "مهب الريح" بعد 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشكت النجمة هند صبرى على الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "مهب الريح"، والذى يتكون من 45 حلقة، من إخراج أحمد خالد موسى ومحمد يحيي، وهو العمل المأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wife، حيث تبقى لها 3 أسابيع فقط وينتهى فريق العمل من التصوير، حيث تصور اسرة المسلسل في مدينة أبو ظبى، على أن تستكمل باقى المشاهد في القاهرة الفترة المقبلة .

مسلسل "مهب الريح" تم تصوير عدد من مشاهده فى القاهرة قبل إجازة عيد الأضحى الماضى، ومن المقرر عرضه في شهر سبتمبر المقبل، وهو بطولة هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن هند صبرى يعرض لها حاليًا فى السينمات فيلم "كيرة والجن"، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب والعمل مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد.

كما يعرض بهند صبرى فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى، سما إبراهيم، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) اللذان يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية مخدرات ويحاولان إثبات براءتهما ومساعدة الشرطة على القبض على المتهمين.