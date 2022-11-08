شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم طرح الجزء السادس من فيلم Scream من 31 إلى 10 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Paramount تقديم موعد طرح الجزء السادس من فيلم الرعب Scream إلى 10 مارس من العام المقبل 2023، بدلاً من 31 مارس من نفس السنة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "screenrant"، وذلك بعد طرح الجزء الخامس من السلسلة في 14 يناير الماضى.

ووصفت الشركة المنتجة Paramount فيلم Scream 6 قائلة: "تستمر ملحمة Scream مع الناجين الأربعة من جرائم القتل بشخصية Ghostface وهم يتركون وودسبورو وراءهم ويبدأون فصلاً جديدًا".

ووفقًا للتقرير الذى نشرعلى موقع "nme"، لم تكشف شركة Paramount Pictures أي معلومات حول الجزء الجديد بالرغم من الانتهاء من كتابة العمل، من قبل المؤلفين جيمس فاندربيلت وجاي بوسيك.

وكان فيلم "Scream 5" هو فيلم أمريكي من إخراج مات بيتينيلي أولبين وتايلر جيليت، هو الجزء الخامس في سلسلة أفلام Scream، وهو تكملة مباشرة لفيلم "Scream 4" الذي صدر عام 2011، والأول في السلسلة الذي لم يخرجه ويس كرافن، الذي توفي في عام 2015، ويضم الفيلم بعض النجوم من الأجزاء السابقة، منهم الممثلة الكندية نيف كامبل في دور سيدني بريسكوت، والممثلة الأمريكية كورتيني كوكس في دور جيل ويذرز، والممثل الأمريكي ديفيد أركيت في دور رجل القانون ديوي رايلي، ومارلي شيلتن في دور جودي هيكس.

والفيلم تتشابه فيه الشخصيات الجديدة والقديمة من الأجزاء السابقة، كما يؤكد وجود أحداث مثيرة في تفاصيل قصة الفيلم، وكان صناع الفيلم قد صرحوا قبل ذلك أن الجمهور يجب أن يكون مستعدا لجميع أنواع المفاجآت، حيث يأخذ قاتل آخر قناع Ghostface ويبدأ موجة قتل جديدة، العمل من إنتاج Paramount Pictures.