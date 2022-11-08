شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ليالٍ لعرض شهرزاد على مسارح أوبرا القاهرة والإسكندرية بدءًا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث المصرى عرض "شهرزاد" بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج وذلك في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء 8 و9 نوفمبر على المسرح الكبير ومساء الأربعاء والخميس 16، 17 نوفمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية" .

العرض موسيقى ريمسكي كورساكوف وتصميم وإخراج وليد عوني ويدور حول شخصية شهرزاد الاسطورية التي كانت مادة خصبة للخيال والابداع فى جميع المجالات وتمت ترجمة قصصها التى روتها فى حكايات الف ليلة وليلة إلى جميع لغات الفن سواء القديم أو المعاصر ويؤدى الأدوار الرئيسية بالهرض شيرلي أحمد في دور شهرزاد و نادر جمال في دور شهريار.

يذكر أن فرقة الرقص الحديث أسسها المخرج وليد عونى عام 1990 وقام بتصميم وأخرج العديد من الأعمال التي تناولت القضايا الهامة والأفكار الهادفة بالإضافة إلى عدة أعمال تناولت جوانب مضيئة من حياة وآراء مجموعة من الشخصيات المصرية الرائدة منها نجيب محفوظ، تحية حليم، شادی عبد السلام، محمود مختار، محمود سعيد، عبد الهادي الجزار وغيرهم، وشاركت الفرقة في الكثير من المهرجانات الدولية والأوبرات العالمية وسافرت إلى معظم الدول الأوروبية وأمريكا والصين وكوريا وبعض الدول العربية.