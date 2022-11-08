شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد وأحمد فتحى يجتمعان فى فيلم "مندوب مبيعات" والتصوير فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع الثنائى الكوميدى بيومى فؤاد وأحمد فتحى، فى عمل سينمائى بعنوان "مندوب مبيعات" يدور فى إطار كوميدي، ويتم تصويره فى دبى، من إخراج حامد صالح، ويشاركهما البطولة إسلام إبراهيم، أحمد سعد، أيتن عامر ويسرا المسعودى.

من ناحية أخرى يواصل الثنائى بيومى فؤاد وأحمد فتحى تصوير مشاهدهما فى فيلم "التجربة المكسيكية، بطولة عمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ، وندا موسى، ومحمد ثروت، تأليف محمود حمدان ومحمد محرز وإخراج شادي علي ومنتج منفذ هاني عبد الله.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدى.

كان الفنان أحمد فتحى قد قال إنه والفنان بيومى فؤاد أصحاب للغاية حتى على مستوى العائلى، وهما قريبان من بعضهما خارج نطاق العمل الفني.

وأضاف أحمد فتحى خلال برنامج سهرانين، المذاع على قناة onتقديم النجم أمير كرارة: "عندما لا يعرفون الوصول لبيومى فؤاد يتصلون بى كى أصل له"، ليرد الفنان أمير كرارة: "بيومى فؤاد دمه مثل العسل وبيعمل مقالب".

وتابع الفنان أحمد فتحى: الفنان أحمد فهمى أبو المقالب، فهو اللى بيعمل المقالب ويشجع الآخرين على عملها".