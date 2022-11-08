شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سلامة يفاجئ متابعيه بصورة توضح تورم وجهه عقب عملية جراحية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان احمد سلامة متابعيه على موقع "فيس بوك" بصورة لوجهه، يظهر عليها مدى تأثره وانتفاخه بشكل كبير، مما أقلق متابعيه بعدما اكتفى بالتعليق عليها قائلاً: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل"، وهي الصورة التي أقلقت متابعيه بشدة، خاصة أنها جاءت بعد إجرائه عملية جراحية.

العملية أجراها الفنان أحمد سلامة في الأسنان، وذلك على أثر إصابته بخراج مؤخرا استدعى تدخلا جراحيا.



احمد سلامة على فيس بوك

من جهة أخرى سبق أن قال الفنان أحمد سلامة، إن الممثل الشاطر يقدم كل الأدوار، موضحا أن أول عمل درامى له كان مسلسل قصر الشوق، مع المخرج حسن الإمام وكان عمره حينها 5 سنوات فقط.

وأضاف الفنان أحمد سلامة، خلال برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أنه دخل فرقة أبطال التليفزيون منذ طفولته من خلال الأستاذة إنعام الجريتلى، وكان معه كل من: محسن محيى الدين وعبد الله محمود وممدوح عبد العليم.

وتابع الفنان أحمد سلامة: إن حسن الإمام شخصية طيبة للغاية، وعندما كنت طفلا كنت عندما أنظر له أبكى، مشيرا إلى أنه لم يعمل كثيرا مع الفنان نور الشريف سوى مسلسل لن أعيش في جلباب أبى.