شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تكشف كواليس احتفالها بعيد ميلاد ابنتها: كل سنة بأعملها أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة حنان مطاوع عن كواليس احتفالها بعيد ميلاد ابنتها قائلة: "كل يوم بنعملها اغنية جديدة، وآخر أغنية كان اسمها سنة تالتة حياة"، وطالبتها إسعاد يونس بضرورة غنائها، وهو ما حدث بالفعل لتستجيب لها وتغنيها خلال الحلقة.

كما أكدت أن ابنتها تندهش جدا أحيانا منها حينما تستعمل ألفاظ أكبر من سنها قائلة: "أحياناً أقولها ليه الارتباك ده، لازم تكون مصممة أكتر، ليقول زوجي ليه صغيرة على الكلام ده".

وعن علاقتها بالفنان ياسر جلال قالت: من الفنانين القلائل اللى دخلوا بيتي، وقريب مني جدا، وزوجته كمان قريبة جدا مني، وكان أول المهنئين ليا لما ولدت أماليا".

واسترجعت الفنانة حنان مطاوع ذكريات بدايتها في التمثيل، ومشاركتها في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، قائلة أثناء استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة": "المخرج محسن زايد كان عايز وجوه جديدة كتير، ولما شافني في الأفلام القصيرة اللى بدأت أعملها بعد ما روحت ورشة تمثيل قال البنت دي وشها مصري أوي وها تنفع في دور (مطرية)".

وأضافت الفنانة حنان مطاوع بخصوص رد فعلها والدتها آنذاك خاصة أن والدها كان توفى: "كانت تشجعني على استحياء، في تلك الفترة، إلى أن أصبحت بعدها تشجعني بقوة وأبرز مشجعة ليا، وكانت طول الوقت باين عليها إنها عايزة تحقق حلمها فيا".

وبخصوص الأيام الأخيرة في حياة والدها الفنان الراحل الكبير كرم مطاوع قالت: "أثناء زيارة المخرج جلال الشرقاوي له وهو على سرير المرض، قال ليه البنت دي بتاعة فن، شيلوها من تجارة إنجليش ودخلوها معهد الفنون المسرحية".