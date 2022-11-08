بشرى تنشر فيديو من كواليس أغنيتها الجديدة "369"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة بشرى مقطع فيديو من كواليس أغنيتها الجديدة "369"، من ألبوم حتة تالتة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت بشرى على الفيديو قائلة: "من الاستديو، أغنيتي الجديدة 369، حتة تالتة".

ألبوم "حتة تالتة" يحمل الكثير من المفاجآت لجمهور بشرى التي حرصت على اختيار أغاني ألبومها بعناية كبيرة بتنوع يرضي جمهورها، إذ تتعاون خلال الألبوم مع عدد من كبار الملحنين والشعراء والموزعين الذين سيتم الكشف عنهم أثناء طرح أغاني الألبوم.

وفي سياق آخر يعرض حاليا لبشرى فيلم "معالي ماما" على منصة "Netflix" للمرة الأولى بعد عرضه في السينمات.

وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول سيدة تتمتع بمنصب كبير في عملها ولكنها في نفس الوقت أم ولديها مسئوليات كبيرة تجاه أولادها، إذ تبدأ الأم رحلة من المعاناة الكوميدية في ظل التزامها بواجبات عملها ومنزلها وما ينتج عن ذلك من مواقف كوميدية.

العمل من بطولة بشرى، محمود الليثي، نور قدري، محمد علي رزق، شيماء سيف، سامي مغاوري، نور إيهاب، طاهر أبو ليلة، علاء مرسي، إيمان السيد، كريم مغاوري، حسام داغر، إسماعيل شرف، وشريف باهر، من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج أحمد نور.