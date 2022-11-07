شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى كوبر وإيرينا شايك يؤكدان عودة علاقتهما عبر نزهة فى نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الثنائى برادلي كوبر وإيرينا شايك يرغبان في تأكيد عودة علاقتهما الرومانسية مرة أخرى خلال نزهة رومانسية في مدينة نيويورك، اليوم الإثنين، بصحبة كلبيهما، حيث ظهر جلياً عليهما مدي الارتياح والسعادة، مثلما ظهر خلال الصور التي أظهرت مدي قربهما والرومانسية الظاهرة بينهما، خاصة أن ابنتهما لم تكن بجانبهما، وبالتالي -كما أكد تقرير الديلي ميل- فإن الظهور ليست له علاقة بتربية الابنة التى كانا يزعمان في كل مرة أنهما يلتقيان من أجلها.



ايرينا وبرادلى

وأضاف التقرير أن تلك الصور الأخيرة لهما تعكس مدى قوة علاقتهما، وهو ما يشير لعودتهما لعلاقتهما السابقة مثلما زعمت التقارير في الآونة الأخيرة مع كل ظهور لهما، ورحلة سفر يسافراها معاً.



برادلى وايرينا مع كلابهما

ويعد آخر ظهور للثنائى معا الأسبوع الماضى، حينما اجتمعا مع ابنتهما واحتفلا بالهالويين، مثلما ظهر فى الأزياء التى ارتدتها الابنة الصغيرة نهاية أكتوبر الماضى.



برادلى وايرينا شايك