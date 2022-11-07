شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أفلام مصرية تشارك فى مهرجان القاهرة بدورته الـ44.. لاتفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، عرض 10 أفلام مصرية في مختلف فروع المهرجان ومنها في المسابقة الدولية، حيث يشارك فيلم 19 ب للمخرج أحمد عبد الله، وتدور أحداثه حيث يعيش حارس عجوز في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرًا لمواجهة مخاوفه، في عرض عالمي أول.

19 ب

أما مسابقة آفاق السينما العربية فيعرض فيلم بعيدًا عن النيل وهو فيلم افتتاح المسابقة للمخرج شريف القطشة، حيث يلجأ 12 موسيقيًا من 11 دولة تطل على النيل إلى الموسيقى باعتبارها نموذجًا للتعاون يتجاوز الحدود والخلافات، وخلال جولة في الولايات المتحدة، تخضع رسالة الاتحاد للاختبار، وهو عرض عالمي أول.

وفي مسابقة أسبوع النقاد الدولية يعرض فيلم نور على نور للمخرج كريستيان سور وهو إنتاج مشترك بين مصر، الدنمارك، ويدور حول رحلة ميدانية فلسفية تمتد من القاهرة وعلى ضفاف النيل حتى تصل إلى الصحراء، بحثًا عن معنى النور باعتباره مفهومًا دينيًا، وذلك في السنوات الأخيرة في مصر ويعرض في عرض دولي أول.

بينما تضم مسابقة الأفلام القصيرة فيلم صاحبتي للمخرجة كوثر يونس، حيث يوم علي بموافقة حبيبته علي اقتراح يضع علاقتهما أمام اختبار، وتخرج الأمور عن المتوقع عندما تُصاب أدوار الجنسين بحالة من التشويش.

كما يعرض فيلم ماما للمخرج ناجي إسماعيل، ويتناول قصة فتاة في الـ 21 من عمرها تخفى سرًا خطيرًا لتحمي نفسها هي وأخيها، وذلك في عرض عالمي أول.

فيما يعرض فيلم المقابلة للمخرجة هند متولي، حيث يتحتم على نادية الاختيار بين الاعتناء بوالدتها المصابة باكتئاب عنيف وحضور مقابلة عمل يمكنها تغيير حياتها وإعانة عائلتها، وذلك في عرض عالمي أول.

كما يعرض فيلم من عمل الشيطان للمخرج ديسيل مختجيان، وتدور أحداثه بعد عشر سنوات، حيث تعود شابة إلى القاهرة لتنظم معرض عن المصورين الأرمينيين الرائدين الذين سجلوا التاريخ المصري عبر الزمن، وخلال التحضيرات، تدفعها الظروف لتدرك السبب الحقيقي خلف عودتها ، وذلك في عرض عالمي أول.

أما قسم كلاسيكيات القاهرة، فيشهد عرض فيلم الاختيار للمخرج الراحل يوسف شاهين، ويدور الفيلم حول محمود، عامل في ميناء الإسكندرية، يُعثر عليه مقتولًا، ويصبح أخيه التوأم سيد، الكاتب الشهير الذي لديه دائرة علاقات واسعة، المشتبه به الأول في الجريمة.

أيضًا عرض فيلم أغنية على الممر للمخرج الراحل علي عبد الخالق، ويدور أثناء حرب 1967، حيث ينقطع الاتصال بين مجموعة من الجنود في الصحراء ومركز قيادتهم، وتحاول المجموعة النجاة بالرغم من هجمات العدو وقلة الإمدادات.

كما يعرض فيلم يوميّات نائب في الأرياف للمخرج الراحل توفيق صالح، حيث يُصاب قمر بطلق ناري، وينطق باسم ريم أخت زوجته، وذلك قبل أن يلفظ الروح، ريم هى الشاهدة الوحيدة، بعد أن يُقبض عليها، يلفت جمالها انتباه النائب العام، وتنجح في الهرب من منزل السجّان.