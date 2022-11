شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "إيجار قديم" يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل "إيجار قديم" قائمة الأعلى مشاهدة علي منصة watch it مؤخرًا، ما عكس حالة النجاح الذى يحققها العمل منذ بداية عرضه خلال الفترة الأخيرة، ونجح المسلسل بالتوازي مع عرضه على شاشة قناة on فى تحقيق ردود فعل إيجابية بفضل أحداثه المتلاحقة.





مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.



مسلسل ايجار قديم

ويعرض مسلسل "إيجار قديم" على منصة watch it بالتزامن مع عرض عى قناة ON من السبت للأربعاء الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12 ظهرًا، كما ينطلق عرضه على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 9 صباحاً والساعة 5 مساء.