شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى: أنا ملحن مش مطرب ونفسى أشتغل مع الكينج وأصالة وإليسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الملحن عزيز الشافعى ضيفًا على برنامج "ملوك الترند" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وفى لقائه تحدث عزيز عن كواليس اغنيته الجديدة "ولاد ناس" التى طرحها منذ أيام، لافتًا إلى أنه قرر طرحها بعد أن قام بعرضها على مجموعة من أصدقائه المقربين مثل المنتج نصر محروس والشاعر تامر حسين وحينما أثنوا عليها قرر طرحها وتصويرها ببيروت.

كما كشف خلال اللقاء أنه لم يسعَ بهذه الأغنية بأن يكون مطربًا ولن يكون مطربًا وإنما مهنته الأساسية التي يعتز بها هي التلحين ومن النجوم الذين يتمنى عزيز الشافعى التعاون معهم في المستقبل ولم يتعاون معهم من قبل الكينج محمد منير والنجمتان أصالة وإليسا.

أغنية "ولاد الناس" من كلماته وألحانه وتوزيع وسام عبد المنعم على "يوتيوب" .

وتقول كلمات الاغنية :

شوفنا الجدعان و شوفنا الصاحب الخوان

وعرفنا ولاد الناس ، و عرفنا بشر رخاص

شوفنا الإنسان إزاي على أخوه الإنسان بيدوس

ناس علّتهم فلوس ، لكن واطيه النفوس

لفينا أمصار، و تعبنا كتير واهو ده اللي صار

الأحلام كتار .. بس الأيام قصار

و تضيق علينا الدنيا ف ثانيه ، و تفضل واسعه الدار

درنا ف مدار ، غدار ، عيني عالزمن لو دار

ابويا .. دبرني يا ابويا

ياما شوفت وحوش و وشوش كدابه مدهونه بويه