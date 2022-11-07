معتز هشام يرفض ارتباط نيللي كريم بعد طلاقها بمسلسل "ليه لأ3" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى الفنان معتز هشام من تصوير 30% تقريبا من مشاهده في الجزء الثالث من مسلسل "ليه لأ" الذي تقوم ببطولته النجمة نيللي كريم.

وقال معتز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "صورنا 30% من المسلسل وبعمل دور ياسين ابن نيللي كريم، وهي ست مدرسة مطلقة".

وعن تفاصيل دوره أوضح "هو ابنها اللي مش عايزها تدخل في أي علاقة مع راجل بعد باباه، وشايف انه مينفعش يبقى فيه راجل في البيت غير أبوه، بيوصل لمرحلة بيقول كلام مينفعش يتقال وبتحصل مشاكل ما بينهم".

جدير بالذكر أن الجزء الأول من سلسلة "ليه لأ" لعبت بطولته الفنانة أمينة خليل، وكان الجزء الثاني من بطولة الفنانة منة شلبي.

معتز عُرض لها مؤخرا مسلسل "وعد إبليس" على منصة شاهد VIP، بطولة عمرو يوسف، فتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد مجدي.