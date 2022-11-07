مايان السيد تخطف الأنظار بجلسة جديدة.. والجمهور:"شفتوها بالأحمر" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت مايان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "تجنني"، "شفتوها بالأحمر"، "قمر"، "حلوة"، "قمراية"، "الجمال"، "إيه القمر ده بجد"، "فراولة".

ويُعرض حاليا لـ مايان السيد بدور العرض السينمائي فيلم "هاشتاج جوزني".

فيلم "هاشتاج جوزني" بطولة: أمير المصري، مايان السيد، دينا، صابرين، إسلام إبراهيم، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمد محمود، حسام داغر، إسماعيل فرغلي، لبني عزت، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار.