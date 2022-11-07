فن ومشاهير

مايان السيد تخطف الأنظار بجلسة جديدة.. والجمهور:"شفتوها بالأحمر" (صور)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت مايان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "تجنني"، "شفتوها بالأحمر"، "قمر"، "حلوة"، "قمراية"، "الجمال"، "إيه القمر ده بجد"، "فراولة".

ويُعرض حاليا لـ مايان السيد بدور العرض السينمائي فيلم "هاشتاج جوزني".

فيلم "هاشتاج جوزني" بطولة: أمير المصري، مايان السيد، دينا، صابرين، إسلام إبراهيم، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمد محمود، حسام داغر، إسماعيل فرغلي، لبني عزت، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا