"طلعت زكريا رجع يا رجالة".. ظهور شبيه الفنان الراحل على "تيك توك".. هل يشبهه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ظهر على تطبيق تيك توك، شبيه للفنان الراحل طلعت زكريا، يحرص على الظهور بين وقت وآخر في بث مباشر، ويتلقى الكثير من التعليقات التي تؤكد أن الشبه بينهما كبير جدا.

شبيه طلعت زكريا، يُدعى بوأحمد المدريدي، في إشارة إلى تشجيعه لفريق ريال مدريد، وجاءت التعليقات على البث المباشر الذي يخرج به على التطبيق، على النحو التالي: "طلعت زكريا الله يرحمك، شبيه طلعت زكريا، طلعت زكريا رجع يا رجالة، يالهوي انا اتخضيت انت شبه طلعت زكريا اوي، تشبه ذاك المصري، يعني لما تعمل فيها كويتي مش هنعرفك يا عم طلعت، أنا اتخضيت، افتكرتك الفنان طلعت زكريا سبحان الله، طلعت زكريا الفرع الكويتي".

وعن التشابه الكبير بينهما، وهل يضيق بالتعليقات التي تؤكد على ذلك، يرد بوأحمد في البث المباشر "الله يرحمه ويغمد روحه الجنة، لا مزعلش من حبايبي، أنا عارف دمهم خفيف المصريين وانا بحبهم أوي".

الفنان طلعت زكريا توفي في أكتوبر عام 2019، إثر مروره بأزمة صحية.