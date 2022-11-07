إيرادات الأحد.. "تحت تهديد السلاح" الأول و"كيرة والجن" يتراجع للمركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 10 أفلام، هي: "فضل ونعمة"، "أشباح أوروبا"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، "حظك اليوم"، "تحت تهديد السلاح"، "الهيبة"، "هاشتاج جوزني"، وحققت أمس الأحد 6 نوفمبر إيرادات وصلت لـ 503 آلاف و42 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

فاز بالمركز الأول فيلم "تحت تهديد السلاح"، والذي حقق 211 ألفًا و197 جنيها، بطولة الفنان حسن الرداد، والفنانة مي عمر.

وحصل على المركز الثاني فيلم "هاشتاج جوزني" محققا 94 ألفًا و323 جنيها، بطولة آدم المصري ومايان السيد.

احتل فيلم "فضل ونعمة" المركز الثالث، بطولة الفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني، إخراج رامي إمام، بعد تحقيقه 94 ألفا و263 جنيها.

وجاء في المركز الرابع فيلم "كيرة والجن" محققا 40 ألفًا و388 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 35 ألفا و174 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 13 ألفا و924 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

وفاز بالمركز السابع فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 6 آلاف و796 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

فيلم "أشباح أوروبا" حصل على المركز الثامن، بطولة الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، محققا 2891 جنيها.

وحصل على المركز التاسع فيلم "الهيبة"، وحقق 2880 جنيها، بطولة الفنان تيم حسن، زينة مكي، سعيد سرحان، محمد عقيل، عبدو شاهين، تأليف سامر نصر الله، وإخراج سامر البرقاوي.

ويأتي في المركز العاشر فيلم "حظك اليوم" بعد حصوله على إيراد قُدر 1206 جنيهات، بطولة كريم قاسم وهدى المفتي.