أحمد داش وأمير المصري ونور النبوي سفراء مبادرة "شباب بلد" بقمة المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت المبادرة العالمية للأمم المتحدة في مصر "شباب بلد"، عن مشاركتها في الدورة الـ27 لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "قمة المناخ"، والذي انطلقت فعالياته في شرم الشيخ، أمس الأحد 6 نوفمبر.

وتأتي مشاركة المبادرة بعدد من سفرائها لتعزيز التوعية بقضايا التغير المناخي لدى الشباب، وإبراز دورهم المهم في التعامل مع قضية التغير المناخي، وتسليط الضوء على مشاريع شبابية ريادية لها علاقة بالمناخ.

ويشارك أربعة من سفراء "شباب بلد" في جلسات وفعاليات مختلفة أثناء المؤتمر، وهم: أحمد داش وأمير المصري وحبيبة مرزوق ونور النبوي.

وسيدير سفير "شباب بلد" أحمد داش جلستين أحدهما عن تأهيل الأطفال والشباب كشركاء في مكافحة التغير المناخي، ويتم خلالها استعراض تقرير مصر للأمم المتحدة عن المساهمات المحددة وطنيا للحد من التغير المناخي. وتستعرض الجلسة الثانية تقريرين، أحدهما هو أول تقرير عن مصر بموجب مؤشر اليونيسف لمخاطر المناخ على الأطفال، في حين يتناول التقرير الآخر تأثر الأطفال بموجات الحر من منظور عالمي.

ومن جانبها، ستدير سفيرة "شباب بلد" حبيبة مرزوق جلسة مشتركة بين اليونيسف ومنظمة العمل الدولية عن المهارات اللازمة للالتحاق بالوظائف الخضراء والمبادرات المصرية في هذا المجال مع استعراض تجارب عالمية.

وسيدير سفير "شباب بلد" نور النبوي جلسة تستعرض الحلول المبتكرة لمخاطر التغير المناخي، والتي أنجزها مخيم تدريب نظمه برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الغردقة على مدى 6 أسابيع لشباب من مختلف أنحاء أفريقيا.

وعلى هامش مشاركتهم في قمة المناخ في شرم الشيخ، سيقوم سفراء "شباب بلد" بزيارات ميدانية لمشاريع ريادية في منطقة سيناء تتعلق بالمناخ ويتولى تشغيلها شباب، بهدف تسليط الضوء على الفرص المتاحة لرواد الأعمال في هذا المجال.