شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "علاء الدين" تفوز بـ4 جوائز من مهرجان مسرح الطفل العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز العرض المسرحي المصرى "علاء الدين" إنتاج نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، بـ4 جوائز من مهرجان مسرح الطفل العربى، في دورته الثانية، والذى أقيم بمدينة الزرقاء بالأردن، حيث حصد الفنان طه خليفة جائزة أفضل ممثل، وحصدت أسماء عمر جائز أفضل ممثلة، وحصد وائل طه جائزة أفضل ألحان، وذهبت جائز أفضل استعراضات إلى أشرف فؤاد.

ووجهت لجنة تحكيم المهرجان الشكر لنجوم مصر الكبار لمشاركتهم في هذه الدورة، وهم: رضا إدريس، خالد محمود، سامح بسيوني، كما توجه المهرجان بالشكر إلى لجنة التحكيم، وهم: سامى الجمعان رئيس لجنة التحكيم، وعضوية كل من: سهير فهد، والدكتور جاسم العالي، والفنان شايش النعيمي، والموسيقار العالمي مراد دمرديان.

العرض المسرحي "علاء الدين" إخراج إيهاب ناصر اشراف الفنانة عزة لبيب، وانتاج نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكوتر أشرف زكى، والعمل من بطولة، طه خليفة، أسماء عمرو، خالد محمود، رضا ادريس، مصطفى سليمان، سامح بسيونى.

تدور أحداث مسرحية "علاء الدين" حول الشاب الفقير علاء الدين الذي يغرم بالأميرة ياسمينة ابنة السلطان، ويغرر به أحد أشرار حاشية السلطان ليدخل إلى الكهف المليء بالكنوز لأخذ المصباح السحري، إلا أن علاء الدين يعقد صفقة مع مارد المصباح من أجل الزواج من الأميرة ياسمينة وتحرير مارد المصباح وسجن الشرير في المصباح بدلاً منه.























