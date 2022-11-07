شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تشارك جمهورها بصورة من المسرح وتعلق: بحبكوا أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة سمية الخشاب متابعيها بأحدث صور لها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، أثناء وجودها في المسرح خلال بروفات مسرحية "كازينو بديعة"، وعلقت قائلة: دلوقتي من المسرح بحبكوا أوي.

وأعربت مؤخرًا النجمة سمية الخشاب عن سعادتها لعودتها لخشبة المسرح بعد طول غياب من خلال مسرحية "كازينو بديعة"، لافتة إلى أن بدايتها الفنية كانت من خلال مشاركتها فى مسرحية "باللو" عام 1995 التى حققت نجاحا، وأنها تعشق المسرح.

وأشارت سمية إلى أنها ستقدم فى هذه المسرحية عددا من الأغانى والاستعراضات الغنائية.

وعن إعلان الفنانة بشرى عن تجهيزها لعمل مسرحية لنفس الشخصية قالت سمية إنها لا تعلم شيئا عن ذلك، وأن سيناريو المسرحية عُرض عليها وأعجبت به ووافقت، لافتة إلى أن المسرحية لن تتناول السيرة الذاتية لبديعة مصابني، بل تستعرض كل ما حدث في مسرح بديعة مصابني من كواليس، بالإضافة إلى استعراض تفاصيل المجتمع المصري في تلك الفترة، وأنها ستبدأ عمل بروفات للمسرحية خلال الأيام المقبلة.

مسرحية "كازينو بديعة" تأليف أحمد الأبياري وإخراج طارق الإبياري مسرحية غنائية استعراضية، ومن المقرر عرضها في شهر ديسمبر المقبل على مسرح الماركيه كايرو فيستيفال سيتي، ويشارك في البطولة أحمد فتحي وإدوارد وعلاء مرسي إنجي وجدان، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم، استعراضات عاطف عوض.

يذكر أن كازينو بديعة مصابني أسس في ميدان الأوبرا بوسط العاصمة المصرية القاهرة سنة 1929، ويعتبر بمثابة أكاديمية للفنون تخرج منها أكبر نجوم الفن فى ذلك الوقت، من أبرزهم: فريد الأطرش وتحية كاريوكا وسامية جمال وحورية محمد وببا عز الدين ومحمد عبد المطلب وهاجر حمدى ومحمد الكحلاوى ومحمد فوزى وإسماعيل ياسين.