شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة عنوان لجان تحكيم مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 44 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز لجان تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 بمشاركة العنصر النسائي بشكل كبير حيث تترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية المخرجة ناعومي كاواسي من اليابان بمشاركة نانسي عبد الفتاح مديرة التصوير من مصر والممثلة الهندية سوارا بهاسكار وستيفانيا كاسيني من إيطاليا، إضافة إلى المؤلف الموسيقي راجح داود من مصر والمخرج خواكين ديل باسو من المكسيك والممثل سمير قواسمي من فرنسا.

أما مسابقة أسبوع النقاد الدولية، فتشارك الناقدة هدى إبراهيم والمخرج والكاتب بين شاروك والممثل كريم قاسم، فيما تضم لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي الممثل أحمد مجدي والمبرمجة دوروتا لِخ والممثلة نور وفي مسابقة آفاق السينما العربية تضم اللجنة ميشيل كمون ومفيدة فضيلة وريم العدل، بينما تضم لجنة مسابقة الأفلام القصيرة مايكل أنجلو فرامارتينو أحمد عامر وريم تركي.

وفي سياق متصل قال أندرو محسن المدير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي: "هذا العام يسعدنا الاحتفال بمئوية المخرج الإيطالى الكبير " بيير باولو بازوليني"، مشيرًا إلى أنه فى إطار الاحتفالية سيكون هناك مجموعة من الأفلام المرممة له تعرض بالمهرجان بجانب معرض خاص.

وأعرب "أندرو" عن سعادته بتكريم "بازوليني"، مؤكدًا أن الاحتفاء باسم مخرج من المخرجين الذين تركوا علامة فى تاريخ السينما العالمية ليس أمرا جديدا على مهرجان القاهرة، حيثُ إنه قد تم الاحتفال بمئوية المخرج فيلليني، قائلًا" سيكون هناك جمهور كبير فى انتظار هذا البرنامج والذى يتضمن فيلم Medea وهو أحد الأفلام المهمة لبازوليني.

وقال أندرو أيضًا، "أثناء الإعداد للدورة 44 من المهرجان علمنا بوفاة المخرج الكبير جان لوك جودار والذى يُعد من أهم المخرجين الذين أثروا فى السينما العالمية"، موضحًا أن خبر وفاته كان صادمًا لعشاق السينما لذا كان من الصعب ألا يتم الاحتفاء به من خلال إعداد برنامج يُعرض خلاله مجموعة من الأفلام المرممة بالمهرجان.

كما أكد "أندرو" أن خلال الدورات المختلفة لمهرجان القاهرة دائمًا يكون هناك اهتمام بفكرة الكلاسيكيات وعرض نسخ مرممة من أفلام مختلفة سواء أفلام مصرية أو للمكرمين أو لبعض الأسماء المهمة التى يمر تاريخ مميز على رحيلهم، مضيفًا أن ذلك الأمر يتم بحثه كل عام خلال الإعداد للدورة الجديدة للمهرجان حيث يكون هناك احتفاء بذكرى مميزة لأحد صناع السينما إن تزامن ذلك مع تاريخ الدورة.

وأشار "أندرو" إلى أن التقليد الذى سيتم بشكل مستمر فى المهرجان هو عرض أفلام كلاسيكية، مضيفًا أن فى الدورة الحالية سيتم ترميم أفلام مصرية لتُعرض للجمهور، قائلًا: " نتمنى أن يستمرذلك خلال الدورات القادمة لأن السينما المصرية تستحق احتفاء خاص وتستحق أن يُرمم الكثير من أفلامها وتعرض للجمهور بنسخ جيدة خاصة بعض الأفلام التى لم تأخذ حقها للعرض لشريحة كبيرة من الجمهور الحالي".