شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم المخرج رشيد مشهراوى على جائزة لجنة تحكيم النقاد بمهرجان القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي عن إطلاق اسمه على جائزة لجنة تحكيم النقاد بمهرجان القدس السينمائي في دورته السابعة، حيث كتب عبر حسابه بموقع فيس بوك: "جائزة رشيد مشهراوي في مهرجان القدس السينمائي الدولي في غزة ، غزة التي أنجبتنا والتي تأتي الينا كلما تعذر الذهاب إليها.. غزة التي تواصل صناعة الأمل عبر الثقافة والسينما والتي أسعدتني بهذا التكريم، وأعتز وأفتخر بأعضاء لجنة تحكيم الجائزة وأشكر الدكتور عز الدين شلح رئيس ومؤسس المهرجان الذي نتمنى له المزيد من النجاح والتفوق ونتمنى لغزة الأمان والاطمئنان.



رشيد مشهرواي

وكان تولى الكاتب الروائي والأديب الجزائري الكبير واسيني الأعرج رئاسة مسابقة السيناريو بمهرجان القدس السينمائي الدولي، الذي ينطلق يوم 29 نوفمبر، ويختتم فعالياته يوم 6 ديسمبر، وتتشكل لجنة التحكيم المهرجان من: الفنانة والمخرجة السورية واحة الراهب، السيناريست الفلسطيني الأردني رياض سيف، الناقدة التونسية ليلى بالرحومة، السيناريست المصرية عزة سلطان.

وتقدم للمشاركة حتي الآن في تلك المسابقة 29 سيناريو في مسابقة السيناريو الخاصة منها 4 سيناريوات طويلة و25 سيناريو قصير، من عشرة دول هي : مصر، العراق، سوريا، اليمن، المغرب، الجزائر، الكويت، تونس، الأردن، فلسطين، ومن السيناريوهات التي تقدمت في قسم الفيلم القصير: صاحب المعطف الأسود، صورة، الإسكافي، العدالة، قلب قديسة، ماتزال، غريق في حريق، نور، ليلة عيد ، اخر 5 دقائق، الثقب والسلحفاء، سكارف، انتقال جذري، انديلا، باص الحروب، دير الهوا، خطة، المنكسرات، عنوان الصمود، رصاصة، الشيخ نعناع.

تعلن نتائج مسابقة السيناريو ومن يتوج بجائزة غصن الزيتون الذهبي يوم ختام المهرجان 6 ديسمبر 2022،والذي يصادف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني من مدينة غزة.