شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون وكريس إيفانز معًا خلال كواليس فيلمهما Red One والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الثنائى دوين جونسون وكريس إيفانز على فيلمهما المنتظر طرحه في عيد الميلاد مع بداية عام 2023، وهو الفيلم الذى يحمل اسم Red One والذى يصوراه حاليًا في أتلانتا بجورجيا.

ويعيش دوين جونسون الشهير بـ ذا روك حالة كبيرة من النجاح بفضل أحدث أفلامه Black Adam، الذى يحقق ردود فعل مميزة منذ عرضه.



دوين جونسون وكريس ايفانز

ويقدم دواين جونسون شخصية "بلاك آدم"، وهى من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية HAWKMAN، وهو قائد JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات والأسطورية المحبوبة.

ويذهب فيه ذا روك، في رحلة تزيد عن عقد من الزمان ليصبح البطل الذي تم منحه قوة كبيرة من قبل الساحر القديم شزام، وهو التسلسل الهرمي للسلطة في [DC Extended Universe].

ويشارك دواين جونسون في فيلم Black Adam النجمة العالمية سارة شاهي، ومن إخراج جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزني Jungle Cruise.