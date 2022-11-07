شكرا لقرائتكم خبر عن 15 حفلة للفرقة القومية للفنون الشعبية على مسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، 15 حفل للفرقة القومية للفنون الشعبية، اعتبارًا من يوم الخميس 10 نوفمبر الجارى على مسرح البالون بالعجوزة .

وقال المخرج هانى النابلسى مدير عام الفرقة، إن جيل جديد من مدرسة الفرقة القومية، تم ضمه مع الفرقة الأم، وستقدم الفرقة البرنامج بكامل أعضائها، مشيرًا إلى أنه تجرى بروفات حاليًا لتدريب الفرقة على استعراضات من أعمال الريبورتوار القديم والتى لم تقدم منذ سنوات طويلة، مثل استعراض "الأنفوشى، الدبكة العريشية، فرح فلاحى".

يتضمن برنامج حفل الفرقة القومية للفنون الشعبية، باقة من أشهر استعراضاتها منها "النوبة، الموشح، دبكة المجوز، الحجالة، أم الخلول، المبوطية، التنورة، الحصان"، ويختتم البرنامج باستعراض العصا، بمصاحبة أوركسترا الموسيقى بقيادة المايسترو محمد ابو اليزيد، تدريب فنى للفنانين "خالد عزب، محمد سلام، رحمة عمرو" .















