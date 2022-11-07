بعد تصدرها التريند..نانسي عجرم تنشر فيديو مجمع من غرفة إطلالتها المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نانسي عجرم، متابعيها وجمهورها، مقطع فيديو من داخل غرفتها في دبي بالإمارات، خاص بإطلالتها الأخيرة المثيرة للجدل والتي تصدرت من خلالها التريند.

ونشرت نانسي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هيدا أنا.. من الذكرى العشرين لمركز سرطان الأطفال في لبنان في أوبرا دبي".

وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو، كالتالي: "شو حلوة انتي"، "روعة"، "جمالك جمال مش عادي، الله يحميكي ويحفظك"، "طالعة حلوة"، "جمالك"، "كمية لطافة وهضامة".

يذكر أن نانسي عجرم، تواصل تحضيرها لأغنيتين جديدتين بالتعاون مع الشاعر الغنائي تامر حسين والموزع طارق مدكور والملحن عزيز الشافعي.

وكانت "نانسي" طرحت مؤخرا أغنية "على شانك" عبر قناتها على "يوتيوب"، وهي أغنية من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب.