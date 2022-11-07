أول تعليق لـ مديحة حمدي بعد إجرائها عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة مديحة حمدي تفاصيل حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية، قبل يومين، مؤكدة أنها عانت معاناة شديدة.

وكتبت مديحة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "حمدا وشكرا لك يا رب أن أنعمت علي بالشفاء عقب خضوعي لإجراء عملية جراحية (استئصال المرارة) بعد معاناة شديدة من أزماتها المتكررة".

وأضافت "وشكرا لكل من سأل عنى للاطمئنان وخشيت أن أذكر الأسماء حتى لا يسقط مني سهوا اسم عزيز لدي، اللهم اشفي وعافي كل مريض".

كانت الفنانة نهال عنبر، مسئول الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، أكدت أن الحالة الصحية للفنانة مديحة حمدي جيدة..

وقالت في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "النقابة على تواصل مع الفنانة مديحة حمدي بداية من دخولها المستشفى، وأجريت لها كل الترتيبات اللازمة لعلاجها وإجراء عملية المرارة".