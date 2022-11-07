إيهاب عبدالواحد يكشف كواليس تتر "إيجار قديم" ويتعاون مع أنغام بأغنيتين قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الملحن إيهاب عبدالواحد تفاصيل تقديمه أغنية تتر مسلسل "إيجار قديم"، بطولة الفنان شريف منير، معربا عن سعادته بالنجاح الذي حققته.

وقال إيهاب، في بيان صحفي إن الأغنية كانت تحتاج مطربين من جيلين مختلفين، وأنه قام بجلسات مع المنتج كريم أبو ذكري، وانتهت الجلسات باختيار كريم أبو ذكري للفنان هشام عباس نظرا لصوته المميز، وأيضا الفنان محمد الشرنوبي من جيل الشباب لكي يمثلوا الصراع بين الجيلين.

من ناحية أخرى، أعلن الملحن إيهاب عبدالواحد، مؤخرا بأحد البرامج التليفزيونية أنه يتعاون مع المطربة أنغام في أغنيتين جديدتين من ألحانه ومن كلمات الفنان أكرم حسني.

وينشغل الملحن إيهاب، حاليا بمشاركته في لجنة تحكيم "تالنت شو" في الجامعة الأمريكية، إذ انتهى من المرحلة الأولى ويتبقى المرحلة الثانية والثالثة من المسابقة.