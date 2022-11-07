بعد مرور 30 عاما..ماذا قال الحلفاوي عن مسلسل "رأفت الهجان" ومخرجه ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن ذكرباته مع مسلسل "رأفت الهجان" بعد مرور 30 عاما على آخر جزء من العمل الذي تم تقديم 3 أجزاء منه.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "أي ممثل كان يتمنى شرف المشاركة ولو كضيف في هذا العمل.. المخرج يحيى العلمي كان من كبار المخرجين ومن أكثرهم تمكنا من أدواته ومحل تقدير وإحترام لديهم جميعا كبارا وصغارا".

وكان أحد متابعي الحلفاوي، وجه سؤالا له قال فيه: "يا قبطان سؤال بيجي في بالي، كل ما أتفرج على مسلسل الهجان وهو بيتذاع دلوقتي على dmc إزاي في كل الممثلين دول وكمان كلهم نجوم وفي منهم عمل أدوار صغيرة وإزاي المخرج عرف يتعامل معاهم وكواليس المسلسل أكيد حاجة مختلفة جدا، هل الموضوع كان سهل؟".

مسلسل"رأفت الهجان3" شارك في بطولته محمود عبدالعزيز ونبيل الحلفاوي، ومحمد وفيق ويسرا وعفاف شعيب وأحمد ماهر وصبري عبدالمنعم وحمدي الوزير وحنان سليمان وأحمد راتب وفاروق نجيب وأحمد حلاوة ، ومن تأليف صالح مرسي، ومن إخراج يحيي العلمي.