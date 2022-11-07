بشرى تطرح "369" ثاني مفاجآت ألبومها الجديد "في حتة تالتة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت الفنانة بشرى أحدث أغانيها بعنوان "369" من ألبومها الجديد "في حتة تالتة" عبر قناتها علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأنغامي ومختلف المنصات.

وأغنية "369" من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبري، وتعد الأغنية هي ثاني مفاجآت ألبوم "في حتة تالتة" بعد نجاح أغنية "الليل" والتي تم طرحها منذ عدة أسابيع وحققت ملايين المشاهدات في فترة قصيرة ونالت استحسان محبيها.

وتتواجد بشرى حاليا في الإمارات حيث كانت ضيفة شرف مهرجان "ضيافة" الذي أقيم منذ أيام قليلة، وحضرت الحفل الخيري لدعم مركز سرطان الأطفال، كما شاركت مؤخرا في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمهرجان قرطاج السينمائي بتونس في دورته الـ٣٣.

وحصلت بشرى مؤخرا علي الإقامة الذهبية في الإمارات وحرصت علي توجيه الشكر لقادة الدولة وهنأت الشعب الإماراتي بيوم العلم.

ويعرض حاليا لبشرى فيلم "معالي ماما" علي منصة "Netflix" للمرة الأولى بعد عرضه في السينمات على مدار الأشهر الماضية.