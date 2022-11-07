غدا.. منذر رياحنة يحتفل بـ"الحارة" في عرض خاص قبل طرحه بالسينمات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحتفل صناع فيلم الحارة الأردني به في عرض خاص، بحضور الفنان الأردني منذر رياحنة وفريق العمل، وذلك في سينما الزمالك يوم الثلاثاء 8 نوفمبر، قبل انطلاقه في دور العرض المصرية يوم الأربعاء 9 نوفمبر، وذلك ضمن جولاته التجارية في العالم العربي.

وعبر منذر عن سعادته في بيان صحفي بانطلاق الفيلم في مصر، وقال "عرض الحارة تجاريا في مصر اعتبره خطوة ضرورية لأي فيلم عربي للتأكيد على تميزه، أعتبر هذا مؤشرا هاما لأن الجمهور المصري كبير ولديه اهتمام بالتعرف على قصص عربية من دول تربطه به علاقات أخوة مثل الأردن، كما سمعنا عن قصص الحارة المصرية سيتمكن الجمهور من معرفة قصص من الحارة الأردنية".

من جهتها قالت المنتجة شاهيناز العقاد، مؤسسة شركة Lagoonie Film Production والمُشاركة في إنتاج وتوزيع الفيلم "سعيدة لكون Lagoonie جزء من فيلم ناجح حصد نجاحاً نقدياً وجماهيرياً وعدة جوائز سواء خلال مشاركته في مهرجانات دولية أو عرضه تجاريا بالدول العربية، نحن حريصون على استراتيجية الشركة في العمل على أفلام عربية متميزة وتطرح موضوعات مختلفة من أنحاء العالم العربي، يمكن عرضها في المهرجانات وتجاريا لأننا في النهاية نرغب في التواصل مع الجمهور السينمائي".

وقال علاء كركوتي وماهر دياب، الشريكان المؤسسان لشركة MAD Solutions المُشاركة في توزيع الفيلم "عرض الفيلم في دور العرض المصرية جزء من استراتيجيتنا لصنع ساحة سينمائية متنوعة تضم أفلام من جنسيات عربية مختلفة وتتناول قصص من أنحاء العالم العربي".

ويأتي العرض التجاري في مصر بعد أيام من إعلان صناع فيلم الحارة عن العرض الأول للفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن مشاركته فعاليات النسخة 26 من مهرجان الفيلم العربي في سان فرانسيسكو (11 - 20 نوفمبر)، وذلك يوم الأحد 13 نوفمبر الساعة 8:30 مساءً في مسرح نيو بارك واي.

كان الفيلم قد انطلق مؤخرا في جولة من العروض التجارية عربيًا في الإمارات، وفي موطنه بالأردن، كما عُرض في 21 دار عرض في المملكة العربية السعودية ومن المنتظر أن يصدر في باقي الدول العربية قريبا.

تدور أحداث الفيلم في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عمّان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقا أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعا مصورا لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حدا لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.

فيلم الحارة من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة عماد عزمي، بركة رحماني، منذر رياحنة، ميساء عبدالهادي، نادرة عمران ونديم ريماوي. ومن إنتاج بيت الشوارب (يوسف عبدالنبي)، The Imaginarium Films (رولا ناصر) وLagoonie Film Production (شاهيناز العقاد) كمنتج مشارك.