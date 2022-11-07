إلهام شاهين تُشيد بالمهرجان المصري الأمريكي في نيويورك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أشادت الفنانة إلهام شاهين، بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، ودوره في إكتشاف المواهب الفنية في التمثيل والغناء والعزف.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكراً أ. صفوت يوسف رئيس المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون على مجهوداتك لرفع إسم مصر عاليا بثقافتها وفنونها وإكتشاف المواهب الفنية في التمثيل والغناء والعزف".

وأَضافت: "أحييك أنت وفريق عملك، ودينامو المهرجان كريستينا مرزوق.. برافو وكل مهرجان وأنتم طيبين، قضيت معاكم أوقات جميلة سواء في مشاهدة أفلام أو في ندوة ولقاء مع الجالية المصرية والعربية في أمريكا.. دورة ناجحة، ومن نجاح لنجاح أكبر بإذن الله، ونلتقي دايماً على خير".

وكانت الفنانة إلهام شاهين، قد وجهت الشكر للجاليات المصرية والعربية على استقبالهم لها في نيويورك خلال حضورها المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في دورة تحمل اسم الفنان يحيى الفخراني.

ونشرت إلهام، صورا من المهرجان، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "شكرا للجاليات المصرية والعربية على استقبالهم الرائع لنا في نيويورك، تشرفت بوجودي معهم بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، في دورة تحمل إسم نجمنا الكبير يحيي الفخراني، والرئيس الشرفي للمهرجان أستاذنا المخرج الكبير علي بدرخان، ورئيس لجنة التحكيم الأستاذ المخرج هاني لاشين، أسماء كبيرة و مشرفة ترفع إسم الفن المصري فى نيويورك".

يذكر أن، إلهام شاهين حصلت على جائزة "النقاد" عن تجسيدها شخصية "أم جهاد" في مسلسل "بطلوع الروح" الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي.

وشاركت إلهام شاهين، مقطع فيديو تتويجها بالجائزة عبر حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، وعلقت: "سعيدة بجائزة النقاد عن دور أم جهاد، بمسلسل بطلوع الروح، شكرًا نقاد مصر ومهرجان الفضائيات العربية، ومبروك علينا كل الجوائز التي يحصل عليها المسلسل في كل المهرجانات".

مسلسل "بطلوع الروح" هو من بطولة إلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة، وعادل كرم وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.