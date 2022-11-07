عمرو سلامة ينشر صورة من كواليس فيلم "شماريخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج عمرو سلامة صورة من كواليس فيلم "شماريخ"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق سلامة على الصورة قائلًا: "نساء ورجال يرتدون اللون الأسود الإجباري، أحلى كرو، فيلم شماريخ".

يذكر أن آخر أعمال عمرو سلامة فيلم "برا المنهج"، بطولة ماجد الكدواني، روبي، أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، دنيا ماهر، أحمد خالد صالح، أحمد عبد الهادي، محمد دياب، تأليف وإخراج عمرو سلامة.

بينما كان آخر أعماله السينمائية مسلسل "بيمبو"، بطولة هدى المفتي، أحمد مالك، ويجز، ملك الحسيني، محمد لطفي، تأليف منة فوزي، إخراج عمرو سلامة