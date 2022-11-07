"ابن أخويا مش عارف ياكل ريش وبيتزا".. تصريحات أثارت الجدل لعفاف شعيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثارت تصريحات الفنانة عفاف شعيب جدلُا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة.

الفنانة المثيرة للجدل، كان لها نصيب كبير من انتقادات الجمهور بسبب تصريحاتها في بعض البرامج، وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز تصريحات عفاف شعيب التي أثارت الجدل.

- أنا موافقش أعمل دور بالباروكة.

- اتعملي سحر من جوا الوسط الفني علشان ما اشتغلش.

- في واحدة قالت لي أنتي بتعملي إيه في وشك، بعدها وشي ورم.

- في أحد البرامج ظهرت الفنانة عفاف شعيب تتحدث عن إغلاق المطاعم بعد قيام ثورة يناير وأن الأمر أثر على ابن شقيقها الذي لا يستطيع أكل البيتزا أو "الريش" بسبب قرارات الإغلاق.

قالت في أحد البرامج: "كنت بسافر كتير وكنت بجيب لبسي من برا، اشمعنا اتكلمتوا عليا لما قولت إني بلبس ملابس ألمانيا".

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