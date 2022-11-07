شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان وحماقى ومحيي من كورال خلف النجوم لأهم المطربين على الساحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوصول للشهرة والنجومية أمر ليس سهلاً، ولكنه حلم يسعى له كل موهوب بالفن ومغرم به ويطمح في تحقيقه، وهو ما مر به عدد من نجوم الغناء الذين بدأوا مشوارهم في كورال خلف مطربين آخرين حتى وصل إلى أن نجوميته تفوقت على هذا المطرب الذى غنى خلفه في كورال فرقته، والذى كان من بينهم الفنان بهاء سلطان الذى كشف الأمر منذ أيام، ومن خلال هذا التقرير نكشف هؤلاء النجوم.

بهاء سلطان

حل الفنان بهاء سلطان ضيفًا على برنامج أنغام، الذي يعرض عبر قناة dmc، وتحدث خلال الحلقة عن كواليس في بداية مشواره الغنائي، وقال بهاء سلطان: "غنيت في فرقة كورال في بدايتي وراء حسام حسني، لأن شقيقته كانت زميلتي في معهد التربية الموسيقية، ورشحني للغناء معه، وكان يشكل فريق كورال لأغانيه واختارني وقتها".

وتابع بهاء سلطان: "غنيت بعدها في كورال آخر مع مصطفى كامل، وهو من عرفني على نصر محروس، ولحن لي العديد من الأغاني في أول ألبوماتي، ويعد أول من آمن بموهبتي ووقف كثيرًا إلى جانب في بدايتي".

محمد حماقى

مطرب محمد حماقي من الذين نجحوا في تعديل مكانهم بين "الكورال"، إلى الوقوف أمام الجمهور، قبل أن يصبح نجمًا بارزًا يحيى حفلاته داخل وخارج مصر، حيث غنى مع المجاميع بألبومات الكوكتيل التي كان يعدها حميد الشاعرى، وكذلك ألبوم أغانى فيلم "همام في أمستردام "، الذي قام ببطولته محمد هنيدي.

وكشف مصطفى قمر في تصريحات صحفية وتليفزيونية له، أن "حماقي" كان من كورال فرقته في نهاية التسعينيات، وأنه كان دائم الحضور للأستوديو ليسجل بعض الكوبليهات بصوته، وشارك معه كورالاً بأغنية "عينك واحشانى"، كما غنى حماقى في كورال خلف هشام عباس.

لم يكن المطرب محمد حماقى الوحيد في كورال خلف النجم محمد هنيدى في أغانى فيلم "همام في أمستردام"، فكان معه أيضا الفنان محمد محيى بنفس الكورال وهو ما كشف عنه النجم محمد هنيدى في إحدى لقاءاته التليفزيونية.