“بصورة بالجبس” .. نجلاء بدر تثير قلق جمهورها

كتب امير فتحي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 05:43 مساءً - نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كشفت من خلالها عن تعرضها لكسر في قدمها .

ظهرت في الصورة قدم نجلاء بدر اليسري وهي مغطاة بالجبس، دون أن تكشف عن سبب إصابتها أو ما تعرضت له وأدى إلى ذلك .

وأرفقت “بدر” الصورة بتعليق جاء فيه: “الأولة في الغرام .. يالا بالشفا .. اشتقنا لك يا جبس” .

وفي سياق آخر بدأت نجلاء بدر مؤخرًا تصوير دورها فى الجزء الثانى من مسلسل “رمضان كريم” تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023 .

ويشارك فى بطولته كلا من: سيد رجب، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، صلاح عبد الله، إنعام سالوسة، حجاج عبد العظيم، سلوى خطاب، نهى صالح، ويزو، وعدد كبير من الفنانين .