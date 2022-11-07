شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة أمينة تعلن وفاة عمتها وتعلق: حصلتي ابن أخوكى حبيبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة أمينة، وفاة عمتها بشوات الفخراني، وعلقت قائلة عبر حسابها الرسمي بـ إنستجرام قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت عمتي الكبيرة بشوات الفخراني انتي ياعمتي جيتي في وفاة أنور أخويا ومكنتيش عايزة تمشي.

وأضافت أمينة: قررتي تباتي وبعدين غيرتي رأيك مع السلامة ياكبيرة زي ما كنت بقولك حصلتي ابن أخوكي حبيبك حزنتي عليه ياغالية.

وتوفى مؤخرا شقيق المطربة أمينة وتم صلاة الجنازة عليه بمسجد العمرى بمنطقة اللبان محافظة الإسكندرية ودفنه بمقابر العمود بمنطقة كرموز.

كانت المطربة أمينة أعلنت وفاة شقيقها أنور، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، حيث كتبت "أخويا مات.. اللى فى حاله مات.. الغلبان مات.. أخويا أنور مات" وبدى من منشورها مدى الحزن والصدمة التى تشعر بها جراء الوفاة.

وكانت قد طرحت المطربة أمينة مؤخرًا أغنيتها الجديدة "كل سنة وأنت خاين" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومنصات الأغانى، والأغنية من كلمات حمو الماجيك وألحان محمد الجندى وعازف أورج الأفتار محمد السنى وتوزيع سيد مزيكا، وتقدم أمينة الأغنية بطريقة طربية شعبية.