شكرا لقرائتكم خبر عن إيمينيم بصحبة ابنته هايلى فى نزهة نادرة بعد بروفات حفل الروك آند رول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين مؤخرًا المغني العالمي إيمينيم خلال نزهة نادرة مع ابنته هايلي أثناء مغادرته بروفات حفله القادم لموسيقى الروك آند رول لعام 2022 في لوس أنجلوس، وظهر مغني الراب البالغ من العمر 50 عامًا مع ابنته الشابة - 26 عامًا.

وذلك بعيدًا عن الأنظار أثناء شق طريقهما عبر كواليس الحدث بينما كانا برفقة العديد من الموظفين وفقاً لموقع الديلى ميل.



ايمينيم مع ابنته

ويعتبر eminem واحد من اشهر مغنيين الراب حول العالم ممن يمتلكوا مسيرة فنية طويلة، وناجحة للغاية، برع فيها واعتبره جمهوره اسطورة فى عالم الراب.



ايمينيم

كما تمكن من تحقيق نجاح كبير بأغانيه المميزة، بالإضافة لفوزه بجائزة الأوسكار عن دوره كأفضل ممثل فى فيلم تعرض لقصة حياة مغني راب شاب، يتمكن من الوقوف أمام الجميع ويثبت موهبته.