شكرا لقرائتكم خبر عن جيمى كيميل: اختيارى لتقديم الأوسكار للمرة الثالثة شرف عظيم أو فخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المذيع الأمريكي جيمى كيميل عن شعوره بعد اختياره كمقدم لـ جوائز الأوسكار في دورته الـ 95 الذى سيقام خلال العام المقبل 2023، حيث صرح كيميل في بيان: "اختيارى لـ تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار للمرة الثالثة هو إما شرف عظيم أو فخ، وفي كلتا الحالتين".

وأنهى كيميل البيان قائلاً: "أنا ممتن للأكاديمية لسؤالي بسرعة بعد أن قال الجميع لا".



جيمي كيميل

تم الإعلان عن تقديم كيميل لـ الحفل من قبل الثنائى Glenn Weiss وRicky Kirshner، المنتجين التنفيذيين لـ حفل توزيع جوائز الأوسكار، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

على أن تكون هذه المرة الثالثة لـ كيميل الذى يقدم فيها حفل جوائز الأوسكار، حيث قدم من قبل عامى 2017 و2018.

جيمي كيميل هو مقدم برامج، ومنتج، وكاتب، وممثل صوتى وكوميدي أمريكي، من مواليد 13 نوفمبر من عام 1967، واشتهر جيمي بدوره كمقدم لبرنامج الحوار المسائي " Jimmy Kimmel Live"" الذي يعرض على قناة "ABC" منذ عام 2003.

كما قدم كيميل حفل جوائز الإيمي لعام 2012 وعام 2016، بالإضافة إلى تقديمه حفل جوائز الأوسكار خلال عامي 2017 و2018.