شكرا لقرائتكم خبر عن فريد مطرب أغنية "بأمارة مين": لم أتوقع تحقيق الأغنية ملايين المشاهدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المطرب الشاب فريد ضيفًا على برنامج "ملوك الترند" الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365 " ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وفي لقائه كشف فريد عن كواليس أغنيته "بأمارة مين" وكيف حققت ملايين المشاهدة لافتًا إلى أنه لم يتوقع أن تصل إلى 50 مليون مشاهدة في وقت قصير.

فريد

وأوضح فريد أنه يدين بالفضل إلى أحمد جمال شقيق الفنان رامى جمال الذى قرر أن يخوض التجربة الأولى في الإنتاج من خلاله، كما أشار إلى أن الأغنية المقبلة هي من ألحان الفنان رامى جمال ويتمنى أن تحقق نجاحًا كبيرًا مثل أغنيته الأولى "بأمارة مين".

فريد هو مطرب شاب يبلغ من العمر 26 عامًا بدأ مشواره الغنائى من خلال الغناء بدار الأوبرا من خلال مركز تنمية المواهب واستمر بالغناء على مسارح الأوبرا لمدة 6 أعوام قرر بعدها أن يخوض تجربة الغناء خارج دار الأوبرا إلى أن تقابل مع المنتج أحمد جمال وانتج له أولى أغانيه "بأمارة مين".