شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تتعاقد على بطولة مسلسل "السجل الأسود" مع أحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة مى سليم على مسلسل جديد بعنوان "السجل الأسود" تشارك في بطولته مع أحمد فهمى، ومن تأليف ياسر بدوى وناصر طوبال وإخراج جميل جميل المغازى، ومن المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل.



مى سليم واحمد فهمى

وفى سياق آخر تصور مى سليم مشاهدها الأخيرة في فيلم "التاروت" الذى تشارك في بطولته إلى جانب سمية الخشاب، ورانيا يوسف، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي،

كما تستعد مى لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "إحنا كـ بنات" الأسبوع المقبل، والأغنية من كلمات محمد مصطفي ملك وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي وإنتاج آلاء لاشين، ومقرر طرحها على يوتيوب ومنصات الأغانى خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليها مباشرة، حيث وضعت مى خطة للتواجد على الساحة الغنائية وتقديم أغانى سينجل بشكل متتالى خلال الفترة المقبلة.

وكانت آخر أغانى مى سليم، "أعلنت الحرب" من كلمات سلمى رشيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع أحمد عبد السلام، فيما آخر البوماتها بعنوان ألبوم "ولا كلمة" الذى طرحته فى عام 2016 ، وضم 10 أغانى هى "ما تخصش غيرى"، "ولا كلمة"، "المجنى عليها"، "بطل تعاكسنى"، "قبول ربانى"، "ابن الأصول"، "حبايبه كتير"، "صورته حبيبتى"، "قسمة ونصيب" و"اطمنت على نفسى".

وقدمت مى سليم في شهر رمضان الماضى مسلسل "دنيا تانية" مع ليلى علوى، مجدى كامل، فراس سعيد، وفاء صادق، أشرف زكى، أحمد عزمى، نورهان، ولاء الشريف، سمر جابر، ليلى عز العرب، ايمان السيد، عبد الرحيم حسن، أحمد جمال سعيد، رشا أمين، أمير شاهين، محمد رضوان، أحمد فهيم، إسماعيل شرف، أيمن عزب، شيماء الصياد، وتأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد العال.