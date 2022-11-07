شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان شقيق المطرب أبو الليف إلى مسجد العمرى لأداء صلاة الجنازة بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان شقيق المطرب نادر أبو الليف إلى مسجد العمري بوسط الإسكندرية وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه، لأداء صلاة الجنازة عليه، على أن يشيع الجثمان إلى مثواه الأخير، وذلك بعدما عانى من المرض .

وكان المطرب نادر أبو الليف قد كشف عن تفاصيل حالة شقيقه الصحية قائلاً: في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه أصيب بانسداد في الرئة، وتوقف عضلة القلب، وهو في حالة حرجة مطالبًا الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل، ويتواجد في العناية المركزة بإحدى المستشفيات بمصر الجديدة.

وطالب مؤخرًا المطرب أبو الليف بالدعاء لشقيقه بعد تعرضه لأزمة صحية حيث يرقد حاليًا في العناية المركرة داخل أحد مستشفيات مصر الجديدة، وعلق قائلاً: أرجوكم الدعاء لأخي فهو في أمس الحاجة للدعاء الصادق من القلب لوجه الله تعالي وربنا قادر على تغيير الأقدار، دعوة خالصة صادقة أمانة عليكم أتوسل إليكم، دعوة لأخي بالله عليكم الدعاء من القلب بسرعة الشفاء.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان نادر أبو الليف هي العرض المسرحي "عزيز وغالى" ويشارك في بطولته كل من الفنان علاء زينهم وهشام عبد الحميد ورانيا صالح وأحمد على وعزة المراكبي ومجدى سعيد ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد السباعي.



المطرب ابو الليف وأسرته أمام مسجد العمري



تأثر المطرب اثناء وصلة للصلاة علي شقيقة



وصول ابو الليف لصلاة الجنازة علي شقيقة