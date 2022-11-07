شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار جيمى كيميل لتقديم حفل جوائز الأوسكار العام المقبل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيقوم المذيع الأمريكى جيمي كيميل بـ تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 95 الذى سيقام خلال العام المقبل 2023، تم الإعلان عن تقديم كيميل لـ الحفل من قبل Glenn Weiss وRicky Kirshner، المنتجين التنفيذيين لـ حفل توزيع جوائز الأوسكار، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

على أن تكون هذه المرة الثالثة لـ كيميل الذى يقدم فيها حفل جوائز الأوسكار، حيث قدم من قبل عامى 2017 و2018.



جيمي كيميل

جيمي كيميل هو مقدم برامج، ومنتج، وكاتب، وممثل صوتى وكوميدي أمريكي، من مواليد 13 نوفمبر من عام 1967، واشتهر جيمي بدوره كمقدم لبرنامج الحوار المسائي " Jimmy Kimmel Live " الذي يعرض على قناة "ABC" منذ عام 2003.

كما قدم كيميل حفل جوائز الإيمي لعام 2012 وعام 2016، بالإضافة إلى تقديمه حفل جوائز الأوسكار خلال عامي 2017 و2018.