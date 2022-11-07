شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تهنئ حسن الرداد على "تحت تهديد السلاح": تستاهل كل خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة دنيا سمير غانم، النجم حسن الرداد على فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، متمنية له المزيد من النجاح والتوفيق، ونشرت دنيا عبر حسابها على خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، صورة من العرض الخاص تجمعها بحسن الرداد وإيمى، وكتبت دنيا قائلة: "حبيبى ألف مبروك وربنا يوفقك دائمًا يارب عشان أنت تستأهل كل خير".



دنيا سمير غانم

وأقيم العرض الخاص لفيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة النجم حسن الرداد، أمس الأحد بإحدى سينمات 6 أكتوبر، وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة أبطال فيلم والحضور ومنهم رانيا يوسف ودينا فؤاد وهشام ماجد وعمرو محمود ياسين وعمرو عبد العزيز والشاعر تامر حسين وخالد تاج الدين ووليد سعد.

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتدور قصة الفيلم في إطار الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد، حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

يشار إلى أن نجوم فيلم "تحت تهديد السلاح" احتفلوا بعرضه من قبل في دبى بالامارات، وحضر من الأبطال كل من: حسن الرداد والمنتج أحمد السبكى، وحضر من الضيوف كل من: النجمة إيمي سمير غانم والسيناريست تامرحبيب والمخرج محمد سامى والفنانة ميساء مغربي والإعلامية مهيرة عبد العزيز والإعلامية رشا الخطيب.