شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المكرمين بمهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 44 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشهد المهرجان تكريم عدد من الشخصيات المهمة وإليكم كل ما يجب أن تعرفه عن المكرمين بالمهرجان.

بيلا تار - جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر

بيلا تار، هومخرج ومنتج ومؤلف يعد أحد أهم صانعي السينما في المجر، وتخرج في أكاديمية المسرح والسينما في بودابست عام 1981.

بدأ مسيرته المهنية المليئة بالعديد من النجاحات في سن مبكر، من خلال سلسلة أفلام وثائقية وروائية وُصفت بأنها كوميديا سوداء، فأغلب أعماله تم إنتاجها بالأبيض والأسود واستخدم فيها لقطات بطيئة مطولة وقصص غامضة ذات نظرة فلسفية تشاؤمية للتعبير عن الإنسانية، ولجأ في أحيان كثيرة للاستعانة بممثلين غير محترفين لتحقيق أكبر قدر من الواقعية التي ميزت أعماله.

من أهم أعماله "Family Nest"، "The Prefab People"، "Satantango" وThe"Turin Horse".

أصبح عضوا في أكاديمية السينما الأوروبية عام 1997 وأسس عام 2003 شركة TT Filmmhely للأفلام المستقلة وترأسها حتى عام 2011 وفي 2012 أسس في سراييفو مدرسة السينما الدولية، فيما كان أستاذا زائرا في عدة أكاديميات سينمائية، وحصل على الدكتوراه الفخرية بجانب تكريمه بالعديد من الجوائز من قِبل عدة محافل محلية ودولية هامة.

من أبرز الجوائز التي حصل عليها، جائزة إرنست أرتاريا من مهرجان لوكارنو السينمائي عام 1984 عن فيلمه "Almanac of Fall"، وجائزتي أفضل مخرج والفيبرسي من مهرجان جزيرة فارو السينمائي عام 1994 عن فيلمه "Satantango" الذي رُشح أيضًا في نفس المهرجان لجائزة أفضل فيلم، فيما حصل على جائزة أخرى من مهرجان كان السينمائي عام 2005 عن فيلمه " Karhozat" الذي تم إنتاجه عام 1988.

كما نال عدة جوائز من مهرجان برلين السينمائي، من بينها جائزة عن فيلمه "Satantango" عام 1994، وأخرى عن فيلم “Werckmeister Harmóniák” عام 2001 وجائزتي فيبرسي والدب الفضي عام 2011 عن فيلم “The Turin Horse”.

لبلبة - جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر

ممثلة ومغنية مصرية حائزة على عدة جوائز تتضمن أعمالها ما يزيد عن 88 فيلم و260 أغنية و قدمت للدراما التلفزيونية 4 مسلسلات من بينها «صاحب السعادة» و «مأمون وشركاه» مع النجم الكبير عادل إمام.

بدأت العمل في مجال السينما كطفلة في الخامسة من عمرها واشتهرت بتقليد المشاهير.

درست الباليه الكلاسيكي وعملت بالغناء ولها أكثر من 260 أغنية منها 30 أغنية للطفل.

حصلت على عدة جوائز كأحسن ممثلة، أهمها جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس عن دورها في فيلم «ليلة ساخنة» من إخراج عاطف الطيب سنة 1996 كما فازت بنفس الجائزة كأحسن ممثلة في مهرجان كل إفريقيا في كيب تاون جنوب إفريقيا 1996 عن دورها في نفس الفيلم.

قدمت وهي طفلة بطولة 6 أفلام أهمها "حبيبتي سوسو" إخراج نيازي مصطفى الذي قام باكتشافها و"البيت السعيد" من إخراج حسين صدقي و"أربع بنات وضابط" من إخراج أنور وجدي .

مسيرتها الفنية مستمرة حتى الآن وقامت ببطولة 85 فيلمًا أهمها: «ليلة ساخنة» للمخرج عاطف الطيب و»جنة الشياطين» للمخرج أسامة فوزي و»عصابة حماده وتوتو» من إخراج محمد عبد العزيز و»احترس من الخط» و»معالي الوزير» إخراج سمير سيف و»إسكندرية نيويورك» و»الآخر» للمخرج يوسف شاهين و»حسن ومرقص» للمخرج رامي إمام.

كما شاركت كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية و16 مهرجانًا عربيًا ولها مسلسلين في الدراما التليفزيونية هما «صاحب السعادة» و»مأمون وشركاه»، كلاهما مع النجم عادل إمام وإخراج رامي إمام .

كاملة أبو ذكري - جائزة فاتن حمامة للتميز

كاملة أبو ذكري، مخرجة مصرية لها العديد من الأفلام السينمائية البارزة من بينها «ملك وكتابة» و«عن العشق والهوى» (2006)، «واحد صفر» (2009) «18 يوم» (2011)، و«يوم للستات» (2016) الذي افتتح الدورة 38 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عملت لسنوات قبل ذلك كمساعدة مخرج في عدة أعمال سينمائية للمخرج نادر جلال من بينها «131 أشغال» الذي قام ببطولته الفنان الكبير الراحل نور الشريف، «هاللو أمريكا» للفنان عادل إمام، و»بلية ودماغه العالية» لمحمد هنيدي، (2000).

فيما عملت كمساعد مخرج أيضًا في عدة أعمال أخرى أبرزها «البحر بيضحك ليه» لمحمد كامل القليوبي (1995) و«الساحر» لرضوان الكاشف.

لها في مجال المسلسلات التلفزيونية مجموعة من أبرز الأعمال في السنوات الأخيرة، والتي كانت قد بدأتها عام 2004 من خلال سيت كوم «6 ميدان التحرير»، تلاه بعد ذلك عملين شهيرين للفنانة نيللي كريم هما «ذات» عام 2013 و«سجن النسا» عام 2014 ومن ثم «واحة الغروب» 2017.

جددت كاملة أبو ذكري، تعاونها مع نيللي كريم، التي منحها المهرجان في وقت سابق جائزة فاتن حمامة للتميز، عام 2020 من خلال مسلسل «بـ 100 وش» الذي حقق نجاحا كبيرا حينها.