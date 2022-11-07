صور| رانيا يوسف تهنئ حسن الرداد على فيلم "تحت تهديد السلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة رانيا يوسف، الفنان حسن الرداد على فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، الذي يعرض حاليًا بدور السينما.

ونشرت رانيا صورًا من العرض الخاص للفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

والتقطت رانيا صورًا تذكارية مع الفنان حسن الرداد، وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، والفنانة دنيا سمير غانم، والمنتج أحمد السبكي.

وعلقت رانيا على الصور قائلة : "الفيلم حلو أوي يا حسن، ربنا يوفقك وينجحك، مبروك ليك ولكل صناع الفيلم، عمل ناجح جدا وعمل مشرف وفيلم جميل جدا، هتستمتعوا بمشاهدته".

"تحت تهديد السلاح" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي والتوزيع.

"تحت تهديد السلاح" بطولة النجوم: حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن وغيرهم.