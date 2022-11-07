"خاص| "خضع لجلسات تنفس".. تفاصيل الحالة الصحية لمحمد أسامة طفل "الغزالة رايقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يخضع الطفل محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة"، للعلاج حاليا في منزله، بعد خروجه من المستشفى مساء أمس الأحد.

مصطفى "شقيق محمد" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "محمد يخضع للعلاج حاليا في المنزل، بعد نقله أمس إلى المستشفى، بعد معاناته من نزلة برد حادة، أدت إلى إصابته بالحساسية في الصدر ".

وأضاف: "محمد اشتكى من ضيق في التنفس، وبعد الكشف تبين إصابته بحساسية على الصدر، وخضع لجلسات تنفس بأجهزة الأوكسجين، وعاد لمواصلة العلاج في المنزل".

محمد أسامة ، المعروف بطفل الغزالة رايقة، شارك في أكتوبر الماضي بالغناء مرتين مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، إذ شاركها تقديم أغنية بعنوان "وانت ماشي في سيناء"، في الندوة التثقيفية الـ 36 للقوات المسلحة .

وقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بمشاركة محمد أسامة، أغنية "الغزالة رايقة" في الحفل الذي قامت بإحيائه في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.