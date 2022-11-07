"حصلتي حبيبك".. وفاة عمة الفنانة أمينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة أمينة وفاة عمتها، اليوم الإثنين.

وكتبت أمينة منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت عليه قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت عمتي توفيت الكبيرة بشوات الفخراني".

وأضافت: "أنتي يا عمتي جيتي في وفاة أنور أخويا وما كونتيش عايزة تمشي وقررتي تباتي وبعدين غيرتي رأيك، مع السلامة يا كبيرة زي ما كنت بقولك، حصلتي حبيبك، حزنتي عليه يا غالية".

وكانت الفنانة أمينة قد أعلنت وفاة شقيقها أنور، يوم 27 أكتوبر الماضي.

وكتبت أمينة في نعي شقيقها: "أخويا مات، أخويا أنور مات، الغلبان مات، اللي في حاله مات".