نسرين طافش تنشر صورا من رحلتها لـ أمستردام والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصور لها خلال رحلتها لـ أمستردام، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت طافش في الصور بملابس شتوية، مع مجموعة من أصدقائها، وعلقت قائلة: "أمستردام".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "بتجنني يا قلبي، قمر يا نسرين، بحبك، فداء هالطلة ياقلبي، نورتي، تجنني، قمري، نسرينوا، الجمال عدى الكلام، منورين ماشاء الله، ربنا يحفظك".

ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة نسرين طافش في مسلسل "جوقة عزيزة" خلال موسم رمضان 2022.

"جوقة عزيزة" شارك في بطولته النجوم: نسرين طافش وسلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحاق.