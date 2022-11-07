حسن الرداد يرد على شائعة انفصاله عن إيمي سمير غانم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رد الفنان حسن الرداد على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا عن انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم

وقال حسن الرداد خلال برنامج أرب وود: "أنا متعود على الإشاعات دي من زمان، مرة يقولوا اتخانقنا، ومرة يقولوا انفصلنا، والكلام دا مش صحيح".

وأضاف الرداد: "قالوا علينا خلفنا بنت اسمها كنزي وولد اسمه سمير، وكل الإشاعات دي غلط".

ويعرض للفنان حسن الرداد حاليًا فيلم "تحت تهديد السلاح"، بدور السينما.

"تحت تهديد السلاح" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي والتوزيع، بطولة النجوم: حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن وغيرهم.